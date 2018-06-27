2 балла
+20 °C
 Предвыборная агитация на Сиб.фм

Автоинспекторы спасли детей из горящего дома в Новосибирской области

 27 июня, 18:38
были упомянуты
подходящие темы
Автоинспекторы спасли детей из горящего дома в Новосибирской области
кадры из видео пресс-службы МВД

Во время патруля сотрудники правоохранительных органов в Чистоозёрном районе Новосибирской области увидели пожар и спасли жизни детей.

Инспекторы ГИБДД Чистоозерного района майор полиции Сергей Мартыненко и лейтенант полиции Владимир Эйрих патрулировали улицы, когда увидели горящий дом на улице Чапаева. Через стекло мужчины смогли разглядеть в задымлённой комнате двух мальчиков восьми и 11 лет — дети пытались открыть окно, чтобы выбраться, но не могли достать до ручки.

«Инспекторы показали жестами детям, чтобы они отошли в сторону, после чего разбили стекло и эвакуировали их. Передав испуганных мальчиков прибывшим врачам, полицейские организовали беспрепятственный проезд экстренных служб к месту пожара. Благодаря профессиональным и решительным действиям Сергея Мартыненко и Владимира Эйриха детей удалось спасти», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, в мае за спасение из огня двоих детей и собаки наградили автоинспекторов в НСО.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 21 апреля, 10:53 • статья

Спасти пожарного Генина

Шокирующая хронология событий в «Зимней вишне»

Девять дней в апреле: Питер после теракта

 13.04.2017, 15:57 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
 2.06.2014, 08:30 • репортаж

Спасение утопающих

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен на территориях Республики Алтай и Алтайского края 30 мая, где из-за разлива рек затоплены населённые пункты, туристические базы и разрушена часть автомобильных мостов. Корреспондент Сиб.фм оказался в зоне бедствия.
самое популярное
 21 июня, 10:22 • новость

Девушки с пышными формами эффектно станцевали на крыше высотки в Новосибирске

Девушки формата plus size исполнили откровенный танец на крыше высотки в Октябрьском районе Новосибирска; танцовщицы садились на шпагат и выполняли сложные трюки в туфлях на высоких каблуках.
 25 июня, 10:19 • новость

Полные пакеты праздничного торта уносили новосибирцы с Дня города

125-метровый торт приготовили ко Дню города новосибирские повара — рассчитывали им накормить большую часть новосибирцев и гостей города, однако никто не учёл человеческой жадности.
 20 июня, 13:17 • новость

На жестокого воспитателя детского сада завели уголовное дело в Барнауле

Наказывать детей тёмной комнатой, швырять тех, кто не хочет спать, и применять физическую силу за непослушание — такие методы использовала воспитатель частного детского сада в Барнауле.
 23 июня, 11:16 • новость

Группа неизвестных разгромила мемориал XXXTentacion в Новосибирске

В центре Новосибирска поклонники американского рэпера XXXTentacion собрались, чтобы почтить память погибшего артиста, но всё испортили трое мужчин, решивших разрушить мемориал.
 18 июня, 17:27 • новость

Шторм, грозы и град обрушатся на Новосибирскую область

Западно-Сибирский гидрометцентр дал не совсем оптимистичный прогноз на 19-21 июня, а МЧС подлило масла в огонь экстренным предупреждением.
 26 июня, 11:55 • новость

Женщина ищет спасшего её дочку от смерти новосибирца с бородой

Мужчина спас трёхлетнюю девочку, которая едва не утонула в Оби — теперь мать ребёнка ищет его, чтобы поблагодарить и предложить стать крёстным её дочери.