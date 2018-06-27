Автоинспекторы спасли детей из горящего дома в Новосибирской области

Во время патруля сотрудники правоохранительных органов в Чистоозёрном районе Новосибирской области увидели пожар и спасли жизни детей.

Инспекторы ГИБДД Чистоозерного района майор полиции Сергей Мартыненко и лейтенант полиции Владимир Эйрих патрулировали улицы, когда увидели горящий дом на улице Чапаева. Через стекло мужчины смогли разглядеть в задымлённой комнате двух мальчиков восьми и 11 лет — дети пытались открыть окно, чтобы выбраться, но не могли достать до ручки.

«Инспекторы показали жестами детям, чтобы они отошли в сторону, после чего разбили стекло и эвакуировали их. Передав испуганных мальчиков прибывшим врачам, полицейские организовали беспрепятственный проезд экстренных служб к месту пожара. Благодаря профессиональным и решительным действиям Сергея Мартыненко и Владимира Эйриха детей удалось спасти», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, в мае за спасение из огня двоих детей и собаки наградили автоинспекторов в НСО.