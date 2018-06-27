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Больше половины новосибирцев не укладываются в дедлайны

 27 июня, 12:55
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Больше половины новосибирцев не укладываются в дедлайны
фото с сайта pixabay.com

Аналитики выяснили, что сибиряки не справляются с объёмами работы, причём наказывают за это не всех.

53 % жителей Новосибирска периодически не выполняют свою работу в срок, а 15 % признались, что часто проваливают дедлайны. Всегда укладываются в установленные сроки лишь треть горожан. Таковы результаты опроса, который провели аналитики сайта «Зарплата.ру», в нём приняли участие 1300 новосибирцев.

При этом только 39 % респондентов получают от начальства выговор, 32 % сибиряков рискуют остаться без зарплаты или работы. А каждый десятый опрошенный рассказал, что руководство закрывает глаза на нарушение сроков.

Половина участников опроса считают, что дедлайны им устанавливают адекватно, 15 % пожаловались на небольшие сроки. 11 % счастливчиков сообщили, что никаких временных рамок им не ставят.

Как рассказал сотрудник портала «Зарплата.ру» Иван Чирков, при установке дедлайна работодатель должен учитывать форс-мажоры и закладывать временной запас. Ведь не всегда нарушение сроков — проблема конкретного сотрудника.

«Сотрудника могут подвести подрядчики или на несколько дней вывести из строя высокая температура. В таком случае жёсткие сроки выполнения задачи приведут ответственного работника к стрессу, особенно если он знает, что его ждёт депремирование или серьёзный разговор с начальством», — отметил специалист.

Напомним, в мае сервис «Зарплата.ру» размещал вакансию на должность Золушки.

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