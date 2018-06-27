ДТП с лосем произошло на бердской трассе

Животное попало под колёса автомобиля — водитель покинул место происшествия.

Сбитого лося обнаружили на трассе Р-256 утром 27 июня. Предположительно, животное попало под колёса около пяти часов утра, сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск».

По словам очевидцев, тело животного лежало посередине дороги, сотрудникам ГИБДД пришлось оттащить его на обочину.

«Скорее всего, сбила грузовая машина, легковая не ушла бы от полученных при столкновении повреждений», — предположил руководитель общества охотников и рыболовов Бердска Игорь Кашин.

Как рассказал активист, на этом месте животные уже не первый раз гибнут от автотранспорта. Здесь проходит граница Бердска с Искитимским районом, а через неё пролегает путь миграции лесных зверей.

Тело лося намереваются сжечь. На утилизацию его отправят в Новосибирск.

Напомним, недавно новорождённые лосята показались посетителям Новосибирского зоопарка.