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Йог медитировал во время ДТП под Омском

 27 июня, 08:50
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Йог медитировал во время ДТП под Омском

Автомобиль слетел в кювет и снёс дерево, а мужчина мирно сидел в созерцательной позе — он и его попутчики выжили.

ДТП произошло на трассе Омск — Муромцево, рассказали в группе «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте».

На фото с выжившими участниками аварии интернет-пользователи увидели мужчину, напоминающего то ли йога, то ли манекен. Он сидел в позе лотоса и, кажется, спокойно воспринял произошедшее. Подписчики соцсетей предположили, что странный омич медитировал.

Напомним, недавно в Новосибирске в аварию попала карета скорой помощи, в ДТП никто не пострадал.

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