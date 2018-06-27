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Мемориальную доску в память о погибшем пожарном установили в Новосибирске

 27 июня, 19:17
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Мемориальную доску в память о погибшем пожарном установили в Новосибирске
фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области

К 121-й годовщине образования пожарной охраны Новосибирской области состоялось торжественное открытие памятной доски погибшему при исполнении пожарному Владимиру Заровному.

Трагедия произошла четыре года назад в переулке Илюшенском в Октябрьском районе Новосибирска.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, 14 июня 2014 года от хозяев дома поступила информация о наличии газовых баллонов на придворовой территории. В ходе проведения разведки Владимир Заровный обнаружил три газовых баллона с пропаном, которые были охлаждены и удалены на безопасное расстояние.

Он поднялся на крышу построек и через провал кровли гаража увидел ещё два газовых баллона с этиленом, объятых пламенем. Эвакуация газовых баллонов из зоны горения была невозможна, зная, что такие баллоны представляют опасность, он отдал указание личному составу покинуть крышу и эвакуировать местное население за опасную зону, а сам, рискуя жизнью, начал охлаждение баллонов и успел охладить всего один.

«В 20 часов 38 минут произошёл взрыв второго газового баллона, осколки которого принесли пожарному травмы, несовместимые с жизнью», — добавили в ведомстве.

На церемонии открытия памятной доски присутствовали семья и друзья погибшего, а также его коллеги и первые лица области и региона.

Владимир Заровный посмертно награждён орденом Мужества.

Напомним, в июне новосибирские пожарные спасли беременную женщину и ребёнка из горящей высотки.

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