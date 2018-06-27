На иркутских алиментщиков «навешали» собак

Задолжавших своим детям жителей Иркутска отправляют ухаживать за брошенными животными в питомнике «К-9».

Здесь работают до трёх осуждённых, оформленных как помощники по уходу за животными. Они убираются в вольерах, кормят и выгуливают подопечных. Часть зарплаты судебные приставы удерживают в доход государства.

«Учитывая специфику работы, стараемся направлять туда в первую очередь осуждённых за неуплату алиментов. Воспитательный эффект очень мощный, практически все люди, ухаживая за брошенными собаками, меняются и начинают более ответственно относиться к своим родительским обязанностям», — рассказала представитель областного главка ФСИН.

В ведомстве отмечают, что с начала года к исправительным работам в Иркутске уже привлекли 382 осуждённых, алиментщиков из них 147. Помимо питомника людей трудоустраивают на ряд городских предприятий. Они занимаются дорожными работами, озеленением, уборкой.

Напомним, в конце июня жительница Томска, не желая платить алименты, убежала к соседям и спряталась от судебных приставов в шкафу.