Новосибирские пожарные спасли беременную женщину и ребёнка из горящей высотки

Трое спасены и ещё 60 эвакуированы — пожарные ликвидировали возгорание в 17-этажном доме, при этом никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, возгорание произошло сегодня, 27 июня, около 07:00 — огонь вспыхнул в квартире на 12-м этаже 17-этажного дома по улице Русской, 38. К моменту приезда пожарных жильцы горящей квартиры стояли в оконных проёмах и просили о помощи. Для их оперативного спасения был использован автоколенчатый подъёмник высотой 50 метров. Мужчину, беременную женщину и трёхлетнего ребёнка пересадили в люльку и плавно опустили на землю, а затем доставили в больницу.

В группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» уточняют, что семья поступила в медучреждение в удовлетворительном состоянии. Также из дома самостоятельно и под руководством пожарных эвакуировали более 60 жильцов. Спустя 17 минут пожар был локализован, всего на месте вызова работали 27 человек и восемь единиц пожарной техники.

Напомним, что сотрудники МЧС спасли из горящего жилого дома на улице Народной в Новосибирске шестерых, в том числе двоих детей.