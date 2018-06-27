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Новосибирский байкер влетел головой в бизнес-центр

 27 июня, 16:13
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Новосибирский байкер влетел головой в бизнес-центр
фото из группы «Автоспас Новосибирск» «ВКонтакте»

Мужчина на мотоцикле уходил от столкновения с «Короллой» и врезался в стену БЦ «Партнёр».

Происшествие случилось сегодня, 27 июня, в 08:50. Мотоциклист выехал из-за угла и увидел, как Toyota Corolla выезжает с парковки. Это побудило мужчину к экстренным действиям.

Во время манёвра байкер перепрыгнул через бордюр и другой мотоцикл, после чего врезался головой в стену здания на улице Орджоникидзе, 38.

«Мотоциклист ударился головой, рукой и бедром, думает насчёт помощи», — сообщили в группе «Автоспас Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

С водителем «Тойоты» мотоциклист договорился — владелец иномарки выплатит ему компенсацию 80 тысяч рублей

В каком состоянии находится пострадавший, пока неизвестно. Как рассказала Сиб.фм руководитель Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова, случай может обойтись и без серьёзных последствий.

Напомним, в мае в Забайкалье погибли три человека при столкновении скорой помощи и мотоцикла.

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