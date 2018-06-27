Новосибирский госуниверситет поощрит студентов за удачный ЕГЭ

В вузе ввели специальную стипендию для тех, кто получил высокие баллы на вступительных испытаниях.

Студенты, получившие на ЕГЭ по трём вступительным предметам 290-300 баллов, смогут получать 15 тысяч рублей в месяц в дополнение к основной стипендии, сообщает пресс-служба НГУ. Такая доплата достанется также победителям и призёрам Всероссийской олимпиады школьников и предметной олимпиады РСОШ первого-третьего уровней, которые подтвердили свои результаты 75 и более баллами по профильной дисциплине.

«Студенты физико-технического, механико-математического и геолого-географического факультетов, а также факультета естественных наук, набравшие по трём вступительным предметам ЕГЭ 270-289 баллов, будут получать выплаты 7,5 тысячи рублей — в дополнение к академической стипендии», — рассказали в пресс-службе университета.

А чтобы сохранить право на поощрение во втором семестре, студентам придётся сдать сессию на «четыре» и «пять».

Напомним, в начале июня Роскомнадзор заблокировал около 100 сайтов и страниц с ответами на вопросы ЕГЭ.