«Откосил» от армии и заплатил 50 тысяч рублей горе-призывник в Новосибирске

19-летнего жителя Новосибирска оштрафовали за то, что он целый год бегал от военных комиссаров и игнорировал повестки.

По версии следствия, с апреля 2017 года по апрель 2018 года призывник не являлся по повесткам в призывной пункт военного комиссариата для проведения мероприятий по обеспечению исполнения воинской обязанности, в период призывов на военную службу.

В отношении уклониста было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы».

«Приговором Дзержинского районного суда города Новосибирска мужчине назначено наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Напомним, в декабре 2017 года в Алейске в Алтайском крае суд назначил молодому человеку штраф в размере 20 тысяч рублей за то, что он почти два года уклонялся от призыва на военную службу.