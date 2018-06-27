Самолёт Ан-2 опрокинулся в результате жёсткой посадки в Иркутской области

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Воздушное судно перевернулось на крышу — пострадали два пилота и пассажир.

ЧП произошло сегодня, 27 июня, в 40 километрах южнее Нижнеудинска, сообщает «РИА Новости».

«Транспортное средство не загорелось», — рассказали в информационном агентстве.

Самолёт принадлежал частному владельцу — авиакомпании «Феникс». По информации экстренных служб, пилоты проводили воздушную разведку.

Напомним, следственный комитет подтвердил виновность экипажа самолёта Ан-148 в авиакатастрофе, в которой погибла жительница Новосибирска.