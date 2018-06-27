Самолёт Ан-2 опрокинулся в результате жёсткой посадки в Иркутской области
27 июня, 16:46
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фото с сайта pixabay.com
Воздушное судно перевернулось на крышу — пострадали два пилота и пассажир.
ЧП произошло сегодня, 27 июня, в 40 километрах южнее Нижнеудинска, сообщает «РИА Новости».
«Транспортное средство не загорелось», — рассказали в информационном агентстве.
Самолёт принадлежал частному владельцу — авиакомпании «Феникс». По информации экстренных служб, пилоты проводили воздушную разведку.
Напомним, следственный комитет подтвердил виновность экипажа самолёта Ан-148 в авиакатастрофе, в которой погибла жительница Новосибирска.