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Самолёт Ан-2 опрокинулся в результате жёсткой посадки в Иркутской области

 27 июня, 16:46
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Самолёт Ан-2 опрокинулся в результате жёсткой посадки в Иркутской области
фото с сайта pixabay.com

Воздушное судно перевернулось на крышу — пострадали два пилота и пассажир.

ЧП произошло сегодня, 27 июня, в 40 километрах южнее Нижнеудинска, сообщает «РИА Новости».

«Транспортное средство не загорелось», — рассказали в информационном агентстве.

Самолёт принадлежал частному владельцу — авиакомпании «Феникс». По информации экстренных служб, пилоты проводили воздушную разведку.

Напомним, следственный комитет подтвердил виновность экипажа самолёта Ан-148 в авиакатастрофе, в которой погибла жительница Новосибирска.

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