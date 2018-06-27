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СК подтвердил виновность экипажа в крушении самолёта Ан-148

 27 июня, 10:37
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СК подтвердил виновность экипажа в крушении самолёта Ан-148
фото с сайта hcadmiral.ru

Пассажирский самолёт, в котором погиб 71 человек, в том числе и юная жительница Новосибирска Дарья Толмасова, упал из-за ошибки экипажа.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проинспектировал расследование на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». Трагедия случилась 11 февраля в подмосковье, в результате погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Потерпевшими признали 108 человек.

«Отдельную обеспокоенность вызвало обнаружение на месте крушения фрагментов различного происхождения, недостаточная охрана территории и ряд других, заслуживающих внимания вопросов», — сообщила пресс-служба СК.

В память о жертвах авиакатастрофы Александр Бастрыкин возложил цветы к народному мемориалу, организованному на месте трагедии. А затем обследовал зону крушения и заслушал доклад сотрудников Главного управления по расследованию особо важных дел СК России.

Следователи смогли установить посекундную историю полётов. По данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, и в ходе набора высоты произошло их обледенение.

«Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путём перевода его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолёт потерял управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения — неверные действия экипажа», — сообщила пресс-служба ведомства.

Также в СК подчеркнули, что не менее важной для них частью следственных действий остаётся работа с потерпевшими. В особенности идентификация погибших и корректная работа с их близкими.

Напомним, в апреле мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска рассказала, что до сих пор не может похоронить дочь.

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