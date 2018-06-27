Троллейбус застрял в новой яме в Новосибирске
27 июня, 16:58
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фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»
Большая и глубокая яма появилась на новосибирской дороге — в хитрую ловушку попал троллейбус с пассажирами.
Инцидент произошёл 27 июня на улице Бориса Богаткова, у остановки «Воинская». На дороге провалился асфальт, из-за чего появилась огромная яма почти метровой глубины.
«Троллейбус маршрута № 10 провалился в эту яму и продолжить движение уже не смог», — сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
Вызволить троллейбус из западни водителю помогли коллеги — правда, продолжить путь он не сможет. При помощи буксира его доставят в депо.
Также многие горожане в комментариях отметили, что эту дорогу ремонтировали недавно — весной.
Напомним, в июне нечистоты залили бердские дороги из-за прорыва канализации.