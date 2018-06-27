Троллейбус застрял в новой яме в Новосибирске

фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Большая и глубокая яма появилась на новосибирской дороге — в хитрую ловушку попал троллейбус с пассажирами.

Инцидент произошёл 27 июня на улице Бориса Богаткова, у остановки «Воинская». На дороге провалился асфальт, из-за чего появилась огромная яма почти метровой глубины.

«Троллейбус маршрута № 10 провалился в эту яму и продолжить движение уже не смог», — сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Вызволить троллейбус из западни водителю помогли коллеги — правда, продолжить путь он не сможет. При помощи буксира его доставят в депо.

Также многие горожане в комментариях отметили, что эту дорогу ремонтировали недавно — весной.

Напомним, в июне нечистоты залили бердские дороги из-за прорыва канализации.