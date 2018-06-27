Убийцам домработницы вынесли приговор в Новосибирске

19-летнюю студентку наняли для уборки коттеджа — хозяин дома и его друг надругались над девушкой и задушили её.

В убийстве, изнасиловании и краже обвинили молодых людей 27 и 28 лет сегодня, 27 июня, сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Один из обвиняемых нанял девушку для уборки своего жилища, для этого он разместил объявление в интернете. Вместе с другом мужчина забрал нанятую работницу в условленном месте, приятели повезли её в дачное общество «Светофор» Советского района.

«По приезде к дому мужчины пояснили, что убирать дом не нужно, после чего совершили изнасилование и убийство девушки. После совершения преступлений погрузили тело девушки в сумку и на автомобиле отвезли в лесной массив Советского района, отнесли сумку вглубь лесного массива и скинули её в яму, присыпав снегом», — рассказали в региональном следкоме.

Кроме того, у девушки украли деньги, сотовый телефон и документы, а также зачётную книжку.

Свою вину мужчины признали частично. Им предстоит отправиться в колонию на срок от восьми до 20 лет либо отбыть пожизненное наказание.

Уголовное дело передадут в Новосибирский областной суд.

Напомним, 27 июня томича отправили под суд за изнасилование маленькой девочки.