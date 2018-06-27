2 балла
+20 °C
 Предвыборная агитация на Сиб.фм

В Новосибирске раненая собака обрела дом и имя

 27 июня, 19:08
подходящие темы
В Новосибирске раненая собака обрела дом и имя
фото приюта для бездомных животных «дари добро»

Сибирячка подобрала раненую собаку, которая шла по Толмачёвскому шоссе, и привезла животное в ветеринарную клинику.

«Мы с младшей дочкой ехали мимо, увидев её, развернулись, погнали её подальше от дороги. Подключился другой мужчина, мы на двух машинах её догоняли, пытаясь отбить от дороги. Я ему в окно сунула пакет с кормом, он тогда смог хотя бы остановить её. Двумя машинами мы перекрыли ей выход к дороге. Он уже сам готов был посадить собаку к себе, но я показала свой застеленный багажник, и он взял её на руки и отнёс ко мне в машину. Я рванула обратно в посёлок за помощью — вдвоём с маленьким ребёнком было нереально доехать до города. Прибежал сосед, подключилась моя старшая дочь», — рассказала на своей странице в соцсетях Анна Шаромова.

Ветеринары обнаружили у собаки глубокие порезы по всей окружности шеи, кожа разошлась на 10 сантиметров. После оказания помощи животное передали в приют для бездомных животных «Дари добро», сотрудники которого назвали её Бэлла.

Сейчас лечение продолжается, необходимо справиться с некрозом, после чего проведут операцию. А на полное выздоровление уйдёт полгода. Приют принимает пожертвования, которые пойдут на оплату операции.

Напомним, 24 июня в Бердске пожилая женщина с собакой рассыпала продукты на перроне, но собрать их не успела и была сбита поездом.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 7 июня, 11:35 • статья

Право на дым

В 2013 году российское правительство одобрило антитабачные меры, после которых курильщиков в своей привычке заметно ограничили. Сиб.фм узнал, что изменилось и с какими статистическими показателями ко Всемирному дню без табака подошла Новосибирская область.
 5 июня, 13:50 • репортаж

Шоу из морских глубин

Жителям Новосибирска подготовили настоящую творческую битву в исполнении животных — артистов «Дельфинии» — программа выступления уникальна и не имеет аналогов в мире.
 29.12.2017, 13:05 • статья

Ы* — Ытоги

Где мы поторопились, почему это был год медведей, самые смешные ошибки и необычные наказания за них — чем запомнился 2017 год редакции Сиб.фм.
самое популярное
 21 июня, 10:22 • новость

Девушки с пышными формами эффектно станцевали на крыше высотки в Новосибирске

Девушки формата plus size исполнили откровенный танец на крыше высотки в Октябрьском районе Новосибирска; танцовщицы садились на шпагат и выполняли сложные трюки в туфлях на высоких каблуках.
 25 июня, 10:19 • новость

Полные пакеты праздничного торта уносили новосибирцы с Дня города

125-метровый торт приготовили ко Дню города новосибирские повара — рассчитывали им накормить большую часть новосибирцев и гостей города, однако никто не учёл человеческой жадности.
 20 июня, 13:17 • новость

На жестокого воспитателя детского сада завели уголовное дело в Барнауле

Наказывать детей тёмной комнатой, швырять тех, кто не хочет спать, и применять физическую силу за непослушание — такие методы использовала воспитатель частного детского сада в Барнауле.
 23 июня, 11:16 • новость

Группа неизвестных разгромила мемориал XXXTentacion в Новосибирске

В центре Новосибирска поклонники американского рэпера XXXTentacion собрались, чтобы почтить память погибшего артиста, но всё испортили трое мужчин, решивших разрушить мемориал.
 18 июня, 17:27 • новость

Шторм, грозы и град обрушатся на Новосибирскую область

Западно-Сибирский гидрометцентр дал не совсем оптимистичный прогноз на 19-21 июня, а МЧС подлило масла в огонь экстренным предупреждением.
 26 июня, 11:55 • новость

Женщина ищет спасшего её дочку от смерти новосибирца с бородой

Мужчина спас трёхлетнюю девочку, которая едва не утонула в Оби — теперь мать ребёнка ищет его, чтобы поблагодарить и предложить стать крёстным её дочери.