В Новосибирске раненая собака обрела дом и имя

Сибирячка подобрала раненую собаку, которая шла по Толмачёвскому шоссе, и привезла животное в ветеринарную клинику.

«Мы с младшей дочкой ехали мимо, увидев её, развернулись, погнали её подальше от дороги. Подключился другой мужчина, мы на двух машинах её догоняли, пытаясь отбить от дороги. Я ему в окно сунула пакет с кормом, он тогда смог хотя бы остановить её. Двумя машинами мы перекрыли ей выход к дороге. Он уже сам готов был посадить собаку к себе, но я показала свой застеленный багажник, и он взял её на руки и отнёс ко мне в машину. Я рванула обратно в посёлок за помощью — вдвоём с маленьким ребёнком было нереально доехать до города. Прибежал сосед, подключилась моя старшая дочь», — рассказала на своей странице в соцсетях Анна Шаромова.

Ветеринары обнаружили у собаки глубокие порезы по всей окружности шеи, кожа разошлась на 10 сантиметров. После оказания помощи животное передали в приют для бездомных животных «Дари добро», сотрудники которого назвали её Бэлла.

Сейчас лечение продолжается, необходимо справиться с некрозом, после чего проведут операцию. А на полное выздоровление уйдёт полгода. Приют принимает пожертвования, которые пойдут на оплату операции.

Напомним, 24 июня в Бердске пожилая женщина с собакой рассыпала продукты на перроне, но собрать их не успела и была сбита поездом.