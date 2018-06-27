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За установку пиратского ПО житель Новокузнецка получил срок

 27 июня, 16:28
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За установку пиратского ПО житель Новокузнецка получил срок
фото с сайта pixabay.com

В Новокузнецке мужчина скачивал пиратские версии ПО и устанавливал их другим пользователям за деньги.

Следствием и судом было установлено, что 31-летний мужчина скачал из интернета контрафактное ПО. Также он нейтрализовал защиту лицензионных программ, чтобы использовать их без соглашения с официальным правообладателем. Затем житель Новокузнецка разместил объявление об их установке на одном из сайтов.

«Данную информацию отследили сотрудники полиции. Они провели оперативное мероприятие „Проверочная закупка“. Осуждённый за 1000 рублей установил контрафактное программное обеспечение на два компьютера местному жителю, после чего был задержан полицейскими», — сообщила пресс-служба следственного комитета по Кемеровской области.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у мужчины компьютерное оборудование, где находились программы для взлома и контрафактное программное обеспечение. Компьютерно-техническая экспертиза установила ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Жителя Новокузнецка признали виновным по двум статьям: «Приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершённые в особо крупных размерах» и «Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации, из корыстной заинтересованности».

Суд приговорил мужчину к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Напомним, в марте 138 незаконно ввезённых устройств Apple изъяли у жителя Красноярска.

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