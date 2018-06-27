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Пропавшего кузбассовца спустя год нашли в церковном приходе

 27 июня, 11:04
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Пропавшего кузбассовца спустя год нашли в церковном приходе
фото с сайта pixabay.com

Благополучно завершились поиски жителя Белово, которого полицейские разыскивали год и в итоге обнаружили в церковном приходе.

К правоохранителям в мае 2017 года обратился 59-летний отец 31-летнего мужчины. Он рассказал, что сын ушёл из дома и не вернулся, а попытки найти его самостоятельно не увенчались успехом.

«По горячим следам установить местонахождение пропавшего не удалось. Поиски осложнялись тем, что беловчанин, который ранее уже уходил из дома, мог представляться вымышленным именем и вести отшельнический образ жизни», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Благодаря помощи местных жителей найти пропавшего удалось в одном из церковных приходов. После чего полицейские доставили мужчину домой.

Напомним, следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело после обнаружения 23 июня тела мальчика с признаками криминальной смерти.

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