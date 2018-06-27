Вандалы разрисовали и ограбили могилы на Клещихинском кладбище

В Новосибирской области вновь осквернили могилы, на этот раз пострадало Клещихинское кладбище.

Сибиряки, пришедшие навестить могилы своих близких, увидели, что с надгробий кто-то скрутил таблички, которые, скорее всего, были сданы на металлолом. Также часть надгробий была разрисована.

«Обнаружил, что какие-то негодяи повыдёргивали с памятников таблички из нержавеющей стали и краской разрисовали некоторые надгробия», — цитирует паблик «Инцидент Новосибирск» местного жителя Александра.

Если данное преступление квалифицируют как вандализм, то виновникам грозит до трёх лет лишения свободы. Если случившееся признают кражей, то преступникам грозит до пяти лет.

Напомним, на днях стало известно, что в городе Обь на старом кладбище разбирают оградки и памятники, люди предполагают, что их сдают на металлолом.