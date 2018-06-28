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День — на солнце, вечер — под зонтом: переменчивая погода ожидает Новосибирск

 28 июня, 18:30
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День &mdash; на солнце, вечер &mdash; под зонтом: переменчивая погода ожидает Новосибирск
фото с сайта pixabay.com

Природа решила не обделять вниманием ни любителей природы и загара, ни ценителей прогулок под дождём — Новосибирск ждут и жара, и ливни.

Погода новосибирцев не балует и любит подкидывать не совсем приятные сюрпризы. Синоптики Гидрометцентра рассказали Сиб.фм о погоде на ближайшую пятницу и выходные.

«29 июня будет местами небольшой дождь, гроза. Как и 30 июня и 1 июля. Все три дня — южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозах до 15 метров в секунду», — сообщила пресс-служба Гидрометцентра.

Днём 29 июня ожидается температура +27...+29 градусов, в ночное время +15...+18, как и в последующие два дня. В субботу, 30 июня, днём немного похолодает за счёт облачности: +25...+27 градусов.

А вот к воскресенью, 1 июля, погода восстановится, днём +27...+29 градусов.

Также синоптики отметили, что ливни с грозой на протяжении этих дней пройдут во второй половине дня — ближе к вечеру, и ночью.

Напомним, 25 июня новосибирские синоптики обещали +30 сквозь грозы и ветер.

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