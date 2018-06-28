Экзотические яблони так и не зацвели на новосибирской набережной

На высаженных осенью деревьях должны были распуститься розовые цветы, но к концу первого летнего месяца на них не появилось даже листьев.

80 немецких яблонь сорта «Рудольф», которые высадили на Михайловской набережной в 2017 году, выглядят безжизненно. На это обратили внимание новосибирцы, выразив негодование в соцсетях.

Ожидалось, что деревья зацветут с наступлением тепла, а в течение лета их листва сменит цвет с зелёного на бордовый. Однако этого не произошло.

Того, что саженцы не приживутся, никто не ожидал: по данным пресс-службы мэрии Новосибирска, яблони из Германии способны выдерживать суровые климатические условия. Деревья даже обернули холщовой тканью, чтобы они успешно пережили сибирскую зиму, но это не помогло.

Напомним, в мае в Новосибирской области начались массовые посадки леса.