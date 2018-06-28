Горожане помогут обновить карту Новосибирска

Яндекс выпустил мобильное приложение «Народная карта», благодаря которому новосибирцы смогут поучаствовать в создании карты своего города.

Для того чтобы помочь обновить карту, горожане могут отправлять Яндексу снимки улиц. Например, сфотографировать новый знак парковки — и она появится в Навигаторе и Яндекс.Картах. Также можно прикрепить смартфон на лобовое стекло машины или на велосипед и снять свой маршрут: приложение автоматически будет делать снимок раз в одну-две секунды. Фото попадут на сервис для редактирования карт, где картографы смогут сравнить снимки и внести изменения на карту.

Яндекс с помощью компьютерного зрения находит на снимках информацию, которую нужно добавить на карту. Сейчас приложение распознаёт на фото знаки ограничения скорости и парковок, в скором времени будет видеть другие знаки и дорожную разметку. Эти данные учтут при построении маршрутов, приложение будет подсказывать водителям манёвры, разрешённую скорость и находить места для стоянки.

«Мы хотим, чтобы обновлять карту было так же просто, как делать фотографии. Новое приложение — это своего рода сканер, который считывает дорожную информацию, необходимую для карт и навигации. В дальнейшем с помощью приложения можно будет не только делать снимки, но и указывать шлагбаумы, светофоры и дорожные знаки. А в будущем оно будет учитывать любую информацию — вплоть до вывесок и номеров домов», — сообщил директор по платформенным решениям геосервисов Андрей Стрелков.

Благодаря новому приложению Яндекс добавил на данный момент на сервис для редактирования карт 30 миллионов снимков 30 городов страны.

Напомним, в июне в Красноярске водитель такси лишился возможности работать с Яндекс.Такси из-за того, что отказался везти девушку с инвалидностью.