Из-за селфи упал с колеса обозрения житель Иркутска

В Иркутске мужчина вместе с друзьями залез на строящееся колесо обозрения ради удачного кадра — всё закончилось госпитализацией.

Четыре человека незаконно проникли на охраняемую территорию, где строят колесо обозрения. Там они распивали алкоголь, а когда попались на глаза сотрудникам ЧОП, то забрались от них на колесо. Об этом рассказал телеканалу «360» заместитель мэра Иркутска Владимир Преловский.

«Залезли на колесо, и один свалился. Его доставили в больницу. Сейчас он там находится в тяжёлом состоянии. Против его товарищей возбуждено административное дело о нарушении правопорядка», — рассказал он.

Также очевидцы случившегося отметили, что пострадавший хотел сделать там селфи, но не удержался и упал.

Напомним, в июне девушка пострадала на аттракционе с отвалившимся колесом в Новосибирске.