Материал для книги о жёнах декабристов собирает французская писательница в Сибири

Известная французская писательница, доктор классической филологии и автор исторических сочинений Ирэн Фрэн планирует написать произведение о жёнах декабристов.

В путешествие по Сибири, по Забайкалью в частности, Ирэн Фрэн отправилась в компании своего супруга Франсуа. Как отмечают в пресс-службе министерства культуры Забайкальского края, в Чите гости из Франции посетили краеведческий музей имени А. К. Кузнецова и Музей декабристов, где познакомились с имеющимися материалами обо всех политических узниках, участниках декабрьского восстания 1825 года в Петербурге и их жёнах.

Особый интерес писательницы вызвала её соотечественница Полина Гёбль, которая отправилась в Сибирь за возлюбленным Иваном Анненковым — ссыльным декабристом.

Также Ирэн Фрэн побывала в музее А. С. Пушкина, где ознакомилась с коллекцией редких книг, принадлежавших декабристам, и получила консультацию специалиста редких книг и книжных памятников, автора книги «Тот храм, построенный из брёвен...» Ларисы Храмовой.

Напомним, что накануне Новосибирск в рамках кругосветного путешествия посетил известный видеоблогер Сергей Доля.