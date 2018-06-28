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Неадекватных парней сняли с моста в Новосибирске

 28 июня, 12:55
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Неадекватных парней сняли с моста в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Двое молодых людей поднялись на Коммунальный мост и зашли за ограждение со стороны пляжа «Наутилус» — очевидцы обратились к спасателям.

В МАСС об инциденте сообщили около 18:38. Уже в 19:12 парней сняли с моста и передали полиции.

«Молодые люди были в состоянии опьянения. Что именно они употребляли — алкоголь или наркотики — непонятно», — рассказал Сиб.фм начальник МАСС Дмитрий Фокин.

Напомним, недавно пьяный мужчина грозился спрыгнуть с пешеходного моста в Бердске.

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