Неадекватных парней сняли с моста в Новосибирске
28 июня, 12:55
фото с сайта pixabay.com
Двое молодых людей поднялись на Коммунальный мост и зашли за ограждение со стороны пляжа «Наутилус» — очевидцы обратились к спасателям.
В МАСС об инциденте сообщили около 18:38. Уже в 19:12 парней сняли с моста и передали полиции.
«Молодые люди были в состоянии опьянения. Что именно они употребляли — алкоголь или наркотики — непонятно», — рассказал Сиб.фм начальник МАСС Дмитрий Фокин.
Напомним, недавно пьяный мужчина грозился спрыгнуть с пешеходного моста в Бердске.