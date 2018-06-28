Новосибирцы пришли на помощь казахскому дальнобойщику

Автомобилист попал в аварию — неравнодушные сибиряки скинулись на работу крана, чтобы поставить машину на колёса.

На днях грузовой автомобиль Scania перевернулся на Краснояровском шоссе по пути из Казахстана в Новосибирск — во время сильного дождя машина сошла с трассы. Водитель остался без денег и возможности поставить железного коня на колёса, а пока он спал рядом с фурой, его кабину разворовали.

О происшествии узнали местные жители. Они накормили водителя и разместили информацию о случившемся в соцсетях с призывом помочь бедолаге.

«По-хорошему, его надо до ночи доставить, а то жалко мужчину — дома его ждут двое детей. Когда коллеги подъедут, неизвестно», — написали они.

Новосибирцы быстро откликнулись на публикацию. Они прибыли на место происшествия, разгрузили кузов и скинулись на работу подъёмного крана.

Напомним, недавно из-за аварии с фурой новосибирцы не смогли уехать с левого берега.