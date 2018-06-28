Новосибирская область заключила соглашение с Москвой для обмена опытом

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и мэр Москвы Сергей Собянин заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Церемония подписания документа состоялась в мэрии Москвы 27 июня, отмечает пресс-служба правительства Новосибирской области. Соглашение рассчитано на пять лет.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут сферы образования, здравоохранения и транспорта. По словам Андрея Травникова, для Москвы, как и для многих крупных городов, была актуальна проблема разрыва в качестве образования городских среднеобразовательных учреждений, но за последние пять лет «была проделана огромная работа».

«Мы понимаем, что для сельских территорий необходим другой подход. Но опыт Москвы может пригодиться при совершенствовании сферы образования Новосибирска и городских округов области», — добавил он.

Новосибирская область также заинтересована в Москве как в рынке для продукции аграрного сектора.

Ещё одна сфера сотрудничества — развитие науки и образования. В пресс-службе регионального правительства подчеркнули, что мэр Москвы Сергей Собянин высоко оценил научно-образовательный потенциал Новосибирской области.

«Надеюсь, этот документ не будет формальным, а воплотится в конкретные проекты на благо жителей двух регионов», — заключил он.

Напомним, что в конце мая в Новосибирской области подписали соглашение о создании и развитии Барабинско-Куйбышевской агломерации.