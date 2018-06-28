Омские живодёры сняли скальп с собаки из приюта

Собака убежала с территории и вернулась в крови с наполовину снятой шкурой, в том числе с головы — зоозащитники обещают вознаграждение за информацию о догхейтерах.

Происшествие случилось на территории СНТ «Путеец», сообщает РИА «Омск-Информ». Как рассказали зоозащитники, собака периодически убегает из приюта. На этот раз она вернулась искалеченной.

«Она выскочила с территории, а через час приползла в крови и со снятой наполовину шкурой», — рассказала сотрудница омского приюта для животных «Джульбарс и его друзья» Ольга Николаева.

Несчастное четвероногое поместили в ветеринарную клинику. Собаку прооперировали, но предстоит ещё длительное лечение.

Зоозащитники надеются найти живодёров, в ближайшее время они напишут заявление в полицию.

Напомним, в Новосибирске собирают деньги на создание операционной для покалеченных животных.