Омские живодёры сняли скальп с собаки из приюта
28 июня, 14:26
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Собака убежала с территории и вернулась в крови с наполовину снятой шкурой, в том числе с головы — зоозащитники обещают вознаграждение за информацию о догхейтерах.
Происшествие случилось на территории СНТ «Путеец», сообщает РИА «Омск-Информ». Как рассказали зоозащитники, собака периодически убегает из приюта. На этот раз она вернулась искалеченной.
«Она выскочила с территории, а через час приползла в крови и со снятой наполовину шкурой», — рассказала сотрудница омского приюта для животных «Джульбарс и его друзья» Ольга Николаева.
Несчастное четвероногое поместили в ветеринарную клинику. Собаку прооперировали, но предстоит ещё длительное лечение.
Зоозащитники надеются найти живодёров, в ближайшее время они напишут заявление в полицию.
Напомним, в Новосибирске собирают деньги на создание операционной для покалеченных животных.