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Омские живодёры сняли скальп с собаки из приюта

 28 июня, 14:26
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Омские живодёры сняли скальп с собаки из приюта
фото с сайта pixabay.com

Собака убежала с территории и вернулась в крови с наполовину снятой шкурой, в том числе с головы — зоозащитники обещают вознаграждение за информацию о догхейтерах.

Происшествие случилось на территории СНТ «Путеец», сообщает РИА «Омск-Информ». Как рассказали зоозащитники, собака периодически убегает из приюта. На этот раз она вернулась искалеченной.

«Она выскочила с территории, а через час приползла в крови и со снятой наполовину шкурой», — рассказала сотрудница омского приюта для животных «Джульбарс и его друзья» Ольга Николаева.

Несчастное четвероногое поместили в ветеринарную клинику. Собаку прооперировали, но предстоит ещё длительное лечение.

Зоозащитники надеются найти живодёров, в ближайшее время они напишут заявление в полицию.

Напомним, в Новосибирске собирают деньги на создание операционной для покалеченных животных.

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