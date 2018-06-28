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Полтергейст в машине попал на камеру наблюдения в Новосибирске

 28 июня, 14:13
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Полтергейст в машине попал на камеру наблюдения в Новосибирске
кадр с видео на YouTube-канале «Программа Безопасный дом»

Новосибирская программа «Безопасный дом» опубликовала видео, на котором неведомая сила разбивает стекло в пустой машине.

27 июня на YouTube-канале «Программа Безопасный дом» опубликовали видео с камер наблюдения под заголовком «Полтергейст или термическое напряжение». Загадочный, по мнению выставивших видео, случай произошёл на улице Шатурской, 9, на прошлой неделе. Стекло в пустой машине на парковке вылетело наружу.

«Очевидец, который находился недалеко, слышал хлопок, будто небольшой взрыв. Что конкретно произошло — никто не знает», — сообщили в описании к видео.

Однако у многих людей данное заявление вызвало ряд сомнений. В соцсетях комментаторы предположили, что могла взорваться зажигалка в раскалённом салоне или же это произошло от внутреннего напряжения стекла.

Напомним, в феврале РПЦ увидела послание к обществу полтергейста в Томской области.

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