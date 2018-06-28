Пожилого мужчину потеряли между Новосибирском и Томском

Сибиряк отправился вплавь за отцепившейся от берега лодкой и пропал — спасатели ищут его на границе двух регионов.

57-летний новосибирец пришёл на берег Оби вместе с другом, мужчины взяли с собой лодку. Плавсредство они привязали к опоре, однако его унесло течением.

Приятели кинулись за лодкой, но один из мужчин решил вернуться на берег. По словам спасателей, убедить друга сделать то же самое он не смог.

«В скором времени гражданин пропал из поля зрения», — рассказали в службе МАСС.

Через некоторое время лодку обнаружили на берегу, однако её хозяина поблизости не было. На поиски мужчины отправились спасатели. Они обыскали 80-километровую территорию, в том числе акваторию реки, но результатов пока нет.

Пропавшего надеются найти на границе Томской и Новосибирской областей.

Напомним, недавно в Забайкалье перевернулась лодка, в результате погибла семья из трёх человек.