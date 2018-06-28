1 балла
+19 °C
Курс ЦБ:
63,29
73,09

Пожилого мужчину потеряли между Новосибирском и Томском

 28 июня, 16:17
подходящие темы
Пожилого мужчину потеряли между Новосибирском и Томском
фото с сайта pixabay.com

Сибиряк отправился вплавь за отцепившейся от берега лодкой и пропал — спасатели ищут его на границе двух регионов.

57-летний новосибирец пришёл на берег Оби вместе с другом, мужчины взяли с собой лодку. Плавсредство они привязали к опоре, однако его унесло течением.

Приятели кинулись за лодкой, но один из мужчин решил вернуться на берег. По словам спасателей, убедить друга сделать то же самое он не смог.

«В скором времени гражданин пропал из поля зрения», — рассказали в службе МАСС.

Через некоторое время лодку обнаружили на берегу, однако её хозяина поблизости не было. На поиски мужчины отправились спасатели. Они обыскали 80-километровую территорию, в том числе акваторию реки, но результатов пока нет.

Пропавшего надеются найти на границе Томской и Новосибирской областей.

Напомним, недавно в Забайкалье перевернулась лодка, в результате погибла семья из трёх человек.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 20.04.2015, 13:21 • репортаж

Не степь, а геенна огненная

Неделю назад Хакасию захлестнула волна чудовищных пожаров, уничтоживших 1285 жилых домов в 35 населённых пунктах и оставившая без крова около 5000 человек. Красноярский журналист Илья Лабунский и фотограф Михаил Маклаков побывали в сгоревшем на треть посёлке Шира на следующий день после пожара и поделились увиденным с Сиб.фм.
 2.06.2014, 08:30 • репортаж

Спасение утопающих

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен на территориях Республики Алтай и Алтайского края 30 мая, где из-за разлива рек затоплены населённые пункты, туристические базы и разрушена часть автомобильных мостов. Корреспондент Сиб.фм оказался в зоне бедствия.

Молчание Городецкого

 12.02.2014, 08:30 • колонка
Валерий Лавский
«Коммерсантъ» специально для Сиб.фм
самое популярное
 21 июня, 10:22 • новость

Девушки с пышными формами эффектно станцевали на крыше высотки в Новосибирске

Девушки формата plus size исполнили откровенный танец на крыше высотки в Октябрьском районе Новосибирска; танцовщицы садились на шпагат и выполняли сложные трюки в туфлях на высоких каблуках.
 27 июня, 14:51 • новость

«Возьми её или 200 тысяч» — томский работодатель выпустил скандальное видео

Крупная томская компания в поисках 100 разработчиков выпускает одно спорное видео за другим — на этот раз девушка в бюстгальтере.
 26 июня, 11:55 • новость

Женщина ищет спасшего её дочку от смерти новосибирца с бородой

Мужчина спас трёхлетнюю девочку, которая едва не утонула в Оби — теперь мать ребёнка ищет его, чтобы поблагодарить и предложить стать крёстным её дочери.
 25 июня, 10:19 • новость

Полные пакеты праздничного торта уносили новосибирцы с Дня города

125-метровый торт приготовили ко Дню города новосибирские повара — рассчитывали им накормить большую часть новосибирцев и гостей города, однако никто не учёл человеческой жадности.
 20 июня, 13:17 • новость

На жестокого воспитателя детского сада завели уголовное дело в Барнауле

Наказывать детей тёмной комнатой, швырять тех, кто не хочет спать, и применять физическую силу за непослушание — такие методы использовала воспитатель частного детского сада в Барнауле.
 23 июня, 11:16 • новость

Группа неизвестных разгромила мемориал XXXTentacion в Новосибирске

В центре Новосибирска поклонники американского рэпера XXXTentacion собрались, чтобы почтить память погибшего артиста, но всё испортили трое мужчин, решивших разрушить мемориал.