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Рэпер из Красноярска решил добраться до Санкт-Петербурга на велосипеде

 28 июня, 15:31
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Рэпер из Красноярска решил добраться до Санкт-Петербурга на велосипеде
фото из группы «Питер на велике» в соцсети «ВКонтакте»

Красноярец поставил себе цель проехать до культурной столицы России пять тысяч километров, сейчас велосипедист остановился в Новосибирске.

Всеволод Головченко известен в Красноярске как рэпер Severyan. Также не было тайным и другое увлечение молодого человека — в его аккаунте в Instagram множество фото с велосипедом. Идея поехать на данном виде транспорта до Санкт-Петербурга появилась у рэпера в начале этого года.

«Пусть у каждого сбудется намеченное. И то, что само должно, и то, для чего нужно постараться. Я вот хочу в Питер уехать. На велосипеде. Хочу и сделаю. И вы делайте так же», — написал Всеволод Головченко на своей странице в соцсети " ВКонтакте" 1 января.

4 января он создал группу «ВКонтакте» «В Питер на велике», где сообщал подписчикам о своей подготовке к поездке. Сейчас красноярский рэпер публикует фотографии и каждый день выкладывает видео с отчётом о том, где он находится.

Всеволод начал путешествие 13 июня. Он уже преодолел почти семьсот километров — проехал Ачинск, Кемерово, Мариинск, Юргу. На данный момент Severyan находится в Новосибирске. В своей группе под последним видео он написал о том, что до Тюмени будет добираться на поезде. Это решение Всеволод принял в связи с ограниченным количеством населённых пунктов по пути.

«Лучше так, чем вообще не доехать. Многие говорили, чтобы я ехал сразу до Москвы, но это было бы слишком... Я пошёл на минимальные альтернативы. Обещаю, что в Питере наверстаю эти 1200 километров, но уже там, где это будет более свободно», — отметил рэпер.

Напомним, что известный блогер побывал в Новосибирске во время кругосветного путешествия.

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