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Школьники захватили аварийный дом в Новосибирске — общественники

 28 июня, 12:41
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Школьники захватили аварийный дом в Новосибирске &mdash; общественники
фото предоставила пресс-служба «Гражданского патруля»

Новосибирцы опасаются, что ученики школы № 47 могут погибнуть под завалами ветхого дома времён Великой Отечественной войны.

Сегодня, 28 июня, новосибирские общественники потребовали снести к новому учебному году опасную многоэтажку в Кировском районе. По словам волонтёров «Гражданского патруля», дом на улице Мира,3, практически примыкает к территории школы № 47, и его обломки падают на тротуар и дорогу.

«Опасная трёхэтажка 1945 года постройки — настоящая точка притяжения для детей и подростков этого микрорайона. Сквозь разбитые проёмы здесь всегда можно увидеть их мелькающие силуэты. И это при том, что отовсюду свисают провисшие балки, кирпичи. Всюду стёкла, острые и воспламеняющиеся остатки жилища. Это не говоря о прилегающей территории, которую давно превратили в свалку строительных и бытовых отходов», — рассказал руководитель общественного движения Ростислав Антонов.

Местные жители также отметили, что в 2017 году власти начинали сносить дом. Однако работы приостановили после того, как частично разрушили стены. В здании постоянно бродят дети.

«Всего таких опасных для подростков зданий в Кировском районе три. Полуразрушены и всегда открыты для малолетних гостей также дома на улицах Мира, 6, и Сибиряков-Гвардейцев, 46. Сегодня разобраться в ситуации общественники попросили прокуратуру города. Соответствующая жалоба направлена на имя Дениса Ференца», — сообщила пресс-служба «Гражданского патруля».

Напомним, в июне ребёнка ударило током на крыше заброшенного здания в Иркутске.

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