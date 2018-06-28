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Толмачёво построит ещё один терминал и станет крупнейшим аэропортом России

 28 июня, 17:43
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Толмачёво построит ещё один терминал и станет крупнейшим аэропортом России
фото с сайта pixabay.com

Новосибирский аэропорт расширится к 2023 году — там появится новый терминал для внутренних авиалиний.

Стоимость нового пассажирского комплекса оценивается в 15 млрд рублей, срок реализации проекта с 2019 по 2023 год. В рамках первого этапа планируется строительство терминала, а на втором, как уточняет «КоммерсантЪ», будет предложен демонтаж существующего терминала внутренних воздушных линий с последующим расширением нового терминала.

«Объём этапов и их сроки могут быть скорректированы с учётом того, что в 2023 году в Новосибирске планируется проведение чемпионата мира по хоккею среди молодёжных команд и необходимо будет заранее обеспечить приём большего количества пассажиров», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Ранее руководство Толмачёво планировало реконструировать терминальный комплекс, объединив терминалы внутренних и международных авиалиний благодаря застройке пространства между ними. Проект оценивался в 8 млрд рублей. Однако от этих планов было решено отказаться из-за постоянно растущего пассажиропотока и новых технологий.

«В Толмачёво доля трансферных пассажиров сегодня составляет 20 %, в 2012 году она была 4 %. Этот показатель ежегодно будет расти, и к 2023 году мы ожидаем, что доля трансферных пассажиров составит около 50 %», — пояснил генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич.

Таким образом, третий терминал позволит Толмачёво стать крупнейшим региональным аэропортом. В настоящее время площадь терминалов аэропорта Кольцово (Екатеринбург) составляет 80 тысяч квадратных метров, Симферополя — 78 тысяч квадратных метров, Красноярска — 66 тысяч квадратных метров.

Напомним, что накануне аэропорт Новосибирска признали полностью адаптированным для китайских туристов — он получил сертификацию China Friendly.

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