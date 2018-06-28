В новом клипе по мотивам «Звёздных войн» снялись новокузнецкие чиновники

кадр из видео со страницы Николая Масла в соцсети Instargram

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов и его заместители ударили кулаком по тёмным силам, сделали селфи с Чубаккой и устроили музыкальное веселье в галактике — всё ради подарка ко Дню города.

Клип новокузнецких чиновников снят в стиле «Звёздных войн» и посвящён 400-летнему юбилею города, который будут отмечать в начале июля. Данный видеошедевр опубликовал руководитель администрации Центрального района Новокузнецка Николай Маслов на своей странице в Instargram.

Помимо мэра и его заместителей, в поздравительном видео также засветились магистр Йода, Чубакка и С-3РО. Также политики задорно играли в космосе на музыкальных инструментах.

В середине клипа классический саундтрек «Звёздных войн» прерывает мотив песни «Мама Люба» группы «Серебро», но с изменённым текстом.

«Курс 400 взял, давай-давай», — поют в клипе.

Напомним, в июне девушки с пышными формами эффектно станцевали на крыше высотки в Новосибирске для клипа.