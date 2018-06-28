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В новосибирских трамваях и троллейбусах исчезнут кондукторы

 28 июня, 12:30
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В новосибирских трамваях и троллейбусах исчезнут кондукторы
фото с сайта pixabay.com

Городской электротранспорт Новосибирска оборудуют специальными турникетами для бескондукторной оплаты проезда.

Расчёт в трамваях и троллейбусах вскоре станет автоматизированным — для этого предприятие «Горэлектротранспорт» объявило аукцион на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Согласно документации, объектом закупки является «оказание услуг по автоматизированному расчёту за проезд с обеспечением контроля доступа в транспортное средство городского наземного электрического транспорта города Новосибирска».

Предполагается, что установленная автоматизированная система позволит оптимизировать процесс оплаты пассажирами, а также предотвратить проезд без оплаты. Пассажиры смогут рассчитываться транспортными и банковскими картами, а также списывать оплату при помощи мобильного телефона.

Заявки для участия в аукционе можно подать до 12 июля включительно, его итоги подведут 16 июля. Победитель закупки должен оснастить транспорт турникетами до 31 августа 2019 года, максимальная цена контракта — 40,5 млн рублей.

Напомним, в честь юбилея Новосибирска один из городских трамваев превратили в арт-объект.

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