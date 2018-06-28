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Ветеран Афганской войны на протезе взобрался на самую высокую гору Сибири

 28 июня, 11:20
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Ветеран Афганской войны на протезе взобрался на самую высокую гору Сибири
фото из группы благотворительного фонда «Память поколений» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Уфы Рафаэль Исхаков стал первым россиянином, который на протезе покорил высочайшую вершину Сибири — гору Белуху.

Уфимец начал восхождение на гору Белуху 11 июня в составе группы из четырёх человек, а спустя пять дней оказался на высшей точке Алтайских гор высотой 4509 метров. За время путешествия мужчины преодолели тайгу, озеро Ак-Кем, перевал Делоне и горное плато Менсу.

Как отмечает благотворительный фонд «Память поколений», гора Белуха оказалась для Рафаэля Исхакова не первой покорённой вершиной. В 2017 году в составе группы из 24 человек он взошёл на Эльбрус, причём до вершины добрались лишь семеро, включая ветерана.

«Ветеран боевых действий в Республике Афганистан, бывший сапёр Рафаэль Исхаков получил серьёзное ранение после взрыва фугаса и потерял ногу, но его жизнь не остановилась, а, наоборот, стала более яркой и полноценной — такой, о которой многие могут только мечтать», — добавили в фонде.

Напомним, что в конце 2017 года спасатели пришли на помощь туристу, который в одиночку взобрался на пик Аршан в Тункинском районе Бурятии, а при спуске сломал ногу и не смог передвигаться самостоятельно.

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