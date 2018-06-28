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Застрелившего охранника в баре «Ухо и Медведь» задержали в Новосибирске

 28 июня, 12:02
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Застрелившего охранника в баре «Ухо и Медведь» задержали в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске задержали ещё одного фигуранта уголовного дела по факту убийства охранника в баре.

По данным следствия, ночью 21 марта в караоке-баре «Ухо и Медведь» 37-летний мужчина отмечал свой день рождения, у него возник конфликт с 42-летним охранником заведения. Причиной стало то, что именинник отказывался сдать в гардероб верхнюю одежду, тем самым нарушая правила посещения.

«В поддержку 37-летнего мужчины подошла компания граждан, отмечавшая торжество, среди которых был и его 30-летний брат. После того как сотрудник охраны не отступил от своих требований, 37-летний мужчина умышленно нанёс ему телесные повреждения, а затем 30-летний брат виновника торжества произвёл выстрел в голову потерпевшему. Братья и их гости спешно покинули место происшествия», — сообщила пресс-служба следственного комитета по Новосибирской области.

Охранник скончался от полученных травм на месте. По результатам судмедэкспертизы стало ясно, что 37-летний мужчина своими действиями причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего. Подозреваемому предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, а его 30-летний брат был объявлен в международный розыск и ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент 30-летний обвиняемый задержан.

Напомним, в апреле избившего сотрудника бара «Ухо и Медведь» мужчину задержала новосибирская полиция.

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