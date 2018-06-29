Спасатели эвакуировали 78 пассажиров с горящего теплохода в Иркутске

В Иркутске капитан судна «Баргузин», которое загорелось, вовремя принял верные решения и спас жизни почти сотни человек.

Сегодня, 29 июня, сообщение о возгорании в моторном отсеке теплохода поступило в пожарную охрану около 11 часов утра. На пристань «Ракета» по повышенному номеру отправили четыре пожарно-спасательных подразделения и 20 человек личного состава.

Пожар начался, когда судно находилось недалеко от берега, и капитан решил вернуться на берег. Когда он причалил к суше, члены экипажа эвакуировали пассажиров.

«В первые минуты тушение производилось с борта соседнего теплохода. Прибывшие огнеборцы в считанные минуты ликвидировали пожар на площади 42 квадратных метра», — сообщила пресс-служба МЧС Иркутской области.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в июне новосибирские пожарные эвакуировали 60 человек и спасли беременную женщину и ребёнка из горящей высотки.