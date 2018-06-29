Больную раком фронтовичку оставили умирать без собственного жилья в Новосибирске

Администрация Ленинского района Новосибирска отказала ветерану войны в квартире, решив, что комната в общежитии — приличный апартамент.

Больная раком фронтовичка Татьяна Линчевская в течение нескольких лет добивается отдельной квартиры от администрации Ленинского района. Ветеран живёт в общежитии вместе с внуком. В эту комнату она когда-то переехала, чтобы ухаживать за смертельно больным сыном. Жильё они переделали сами, построив туалет, маленькую кухню и разделив пространство на две маленькие комнатки. При этом комната является собственностью внука Татьяны Линчевской, а не её.

«Я спрашивала всех чиновников, почему они не исполняют закон президента? Приходила ко мне Наталья Садковская из жилищного отдела Ленинского района, посмотрела, как я живу, и заявила: „Да у вас тут трёхкомнатная квартира!“. Я ей ответила: „Давайте поменяемся?“ Она сразу замолчала и ушла», — пожаловалась Татьяна Линчевская общественникам.

«Гражданский патруль» обратился в прокуратуру, чтобы проверили законность отказа ветерану в предоставлении отдельного жилья. Однако после проверки администрацией Ленинского района при участии члена Совета ветеранов комиссия постановила: Линчевская проживает в «шикарных условиях».

«Общая площадь жилого помещения составляет 34,5 квадратного метра, обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного человека составляет 17,25 квадратного метра. Линчевской Татьяне Александровне отказано в принятии на учёт граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Данный отказ не обжалован, поскольку Линчевская в администрацию Ленинского района не обращалась», — сообщил «Гражданскому патрулю» замминистра минстроя НСО Алексей Колмаков.

Руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов возмутился данной реакцией.

«Что хочет нам сказать администрация этим ответом? Что если бы Линчевская обжаловала ответ, то квартиру бы ей дали, ну, а раз не обратилась, не дадим? Если так, то более постыдного ответа я не читал. Татьяна Александровна уже физически не может бегать по инстанциям, ей уже не до этого, учитывая онкологию. А господам из мэрии и министерства соцзащиты должно быть как минимум стыдно за их действия, не говоря уже о том, что это спорно с точки зрения действующего законодательства», — прокомментировал он.

Напомним, 28 июня общественники пожаловались, что школьники захватили аварийный дом в Новосибирске.