Локоть рассказал, что думает о пенсионной реформе

Мэр Новосибирска ответил на вопросы горожан в прямом эфире радио «Городская волна» и прокомментировал инициативу федерального правительства повысить пенсионный возраст.

Анатолий Локоть выразил надежду, что федеральная власть «внимательно отнесётся» к социальному напряжению, которое возникло в стране в связи с перспективой проведения пенсионной реформы. При этом градоначальник отметил, что пенсионный фонд давно не имеет достаточно средств для выплат пожилым россиянам — такая ситуация, по словам мэра, возникла ещё во время его депутатства в Госдуме.

«Я вижу, что накал страстей нарастает с каждым днём. Я надеюсь, что при решении этой проблемы будет учтён накал страстей и будет найдено бесконфликтное решение и выход из этого положения», — сказал глава города.

Перспектива повышения пенсионного возраста вызвала народные волнения по всей России. В Новосибирске уже прошло несколько акций протеста против принятия данного закона.

Напомним, очередной митинг против пенсионной реформы прошёл в центре Новосибирска 28 июня, он собрал 1,5 тысячи горожан.