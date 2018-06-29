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Локоть рассказал, что думает о пенсионной реформе

 29 июня, 16:22
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Локоть рассказал, что думает о пенсионной реформе
фото со страницы Анатолия Локтя в соцсети «ВКонтакте»

Мэр Новосибирска ответил на вопросы горожан в прямом эфире радио «Городская волна» и прокомментировал инициативу федерального правительства повысить пенсионный возраст.

Анатолий Локоть выразил надежду, что федеральная власть «внимательно отнесётся» к социальному напряжению, которое возникло в стране в связи с перспективой проведения пенсионной реформы. При этом градоначальник отметил, что пенсионный фонд давно не имеет достаточно средств для выплат пожилым россиянам — такая ситуация, по словам мэра, возникла ещё во время его депутатства в Госдуме.

«Я вижу, что накал страстей нарастает с каждым днём. Я надеюсь, что при решении этой проблемы будет учтён накал страстей и будет найдено бесконфликтное решение и выход из этого положения», — сказал глава города.

Перспектива повышения пенсионного возраста вызвала народные волнения по всей России. В Новосибирске уже прошло несколько акций протеста против принятия данного закона.

Напомним, очередной митинг против пенсионной реформы прошёл в центре Новосибирска 28 июня, он собрал 1,5 тысячи горожан.

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