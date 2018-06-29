Новосибирские спасатели рассказали, как избежать удара молнии

В ближайшие двое суток в Новосибирске ожидаются грозы — в МЧС рассказали, как вести себя, чтобы не пострадать от разряда молнии.

В ближайшие выходные ветер усилится до 22-23 километров в час, возможны дождь и град. При этом температура воздуха существенно не изменится, сообщили синоптики.

Сотрудники МЧС напоминают: во время грозы нельзя прятаться под деревом, особенно стоящим отдельно, а также купаться в водоёме.

«Помните, что вода — отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от неё. Поражению способствуют мокрое тело и сырая одежда. Если во время грозы вы оказались в лодке, немедленно гребите к берегу, так как на воде вы — самый возвышенный предмет», — предостерегают спасатели.

На открытой местности от грозы нужно прятаться в углублениях и у подножия склонов либо присесть в сухую яму. Прислоняться к скалам и укрываться под скальным навесом во время грозы категорически запрещено.

«Песчаная и каменистая почва безопаснее, чем глинистая», — добавляют сотрудники МЧС.

Спасатели также предостерегают отдыхающих от разведения костров — в огонь легко может попасть электрический разряд. При нахождении в палатке нужно переодеться в сухую одежду, а потом спрятать металлическое снаряжение в 20 метрах от лагеря и отключить электронику.

Во время грозы нельзя продолжать движение на велосипеде или мотоцикле — нужно переждать непогоду на расстоянии 30 метров от транспортного средства, а в автомобиле во время буйства стихии необходимо закрыть окна. При этом машину следует остановить, напомнили в МЧС.

Спасатели также рекомендуют горожанам выключить на время грозы электроприборы, не пользоваться телефоном и не стоять у открытого окна.

«Не стоит покидать укрытие сразу после дождя. Помните, что опасность сохраняется до тех пор, пока слышен гром. Постарайтесь не держать в руках остроконечные металлические предметы: зонты, удочки и прочее. Пострадавший от удара молнии нуждается в немедленной госпитализации», — добавили в МЧС.

Напомним, ураган и град прошли в минувшие сутки в городах Кузбасса и Алтая.

