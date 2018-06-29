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Новосибирские учёные создают идеальный материал для медицинских имплантатов

 29 июня, 15:42
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Новосибирские учёные создают идеальный материал для медицинских имплантатов
кадр из сюжета телеканала ГТРК

Учёные НГТУ принимают участие в работе над материалом, схожим с костной тканью человека.

По сообщению пресс-службы опорного вуза НГТУ, учёные приняли участие в разработке с целью дальнейшего применения материала при производстве медицинских имплантатов. Сотрудники Института физики прочности и материаловедения СО РАН занимаются разработкой бионерного сплава с низкими модулями упругости. К данному процессу присоединились коллеги из НГТУ и Института ядерной физики СО РАН. В Томске с помощью сплавов планируют улучшать свойства полученных материалов. Однако первые изделия изготовят только к 2020 году.

«Мы занимаемся сплавами системы титан-ниобий, которые при определённом содержании ниобия имеют модуль упругости около 55 гигапаскалей, что сопоставимо с характеристиками костной ткани. На выходе должен получиться новый биосовместимый материал с высокими механическими характеристиками, пригодный для изготовления любых имплантатов», — рассказал специалист лаборатории физики наноструктурных биокомпозитов ИФПМ Иван Глухов.

На данный момент широкое распространение при изготовлении имплантатов получили чистый титан и керамика, поскольку их упругость максимально приближена к необходимой — от 120 до 200 гигапаскалей. Учёные считают, что параметр не должен быть больше упругости кости, иначе это приведёт к биодеградации кости из-за усиленной нагрузки. По этой причине иногда может применяться вредный для здоровья сплав никеля. Отталкиваться планируют от сплава титана и ниобия, который планировалось применять в химических реакторах, из-за устойчивости к агрессивным кислотам.

«Титан, тантал и ниобий являются биоинертными материалами. Таким образом, возможно, экспериментируя с их различными соотношениями, получить материал для последующего создания имплантатов. Кроме того, модуль упругости сплавов титана с танталом и ниобием ближе к характеристикам костей, чем чистый титан или сплавы, применяемые в настоящее время», — объяснил старший преподаватель НГТУ Алексей Руктуев.

На данный момент в работе используется ускоритель ЭЛВ-6, способный излучать концентрированный пучок электронов, в результате титановый лист соединяется с нанесённым на него порошком другого металла. Эта уникальная разработка Института ядерной физики СО РАН поможет существенно ускорить работу.

Напомним, что сотрудники томского НИИ психического здоровья разработали экспресс-тест, позволяющий на раннем этапе определить предрасположенность человека к наркотикам.

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