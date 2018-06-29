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Песни Фредди Меркьюри прозвучали со сцены Новосибирской филармонии

 29 июня, 14:36
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Песни Фредди Меркьюри прозвучали со сцены Новосибирской филармонии
фото Сергея Корзенникова предоставила Новосибирская филармония

Композиции неподражаемого Фредди Меркьюри и группы Queen исполнили в Государственном концертном зале имени Каца.

27 июня ансамбль Павла Шаромова, классические и рок-музыканты Новосибирска представили премьерную программу: в концерте, посвящённом творчеству Фредди Меркьюри и Queen, прозвучали оригинальные аранжировки песен легендарной британской рок-группы.

Также в проекте приняли участие инструментальный ансамбль Liberamente, рок-группа «Второй этаж», исполнители на медных духовых и ударных инструментах.

По словам музыкантов, идея исполнить песни Фредди Меркьюри зародилась у них давно. Но к её исполнению они шли постепенно, по одной добавляя в свою программу хиты Queen.

«С музыкальной точки зрения — это, пожалуй, на сегодня самая сложная наша программа. Queen — это вершина! Какие-то музыкальные идеи они подхватили вслед за „Битлз“ и подняли на такую высоту! Если попробовать эти песни проанализировать, просто понять, как они сделаны, то увидишь серьёзнейшую композиторскую работу», — подчеркнул руководитель вокального ансамбля Павел Шаромов.

Открыла концерт «визитная карточка» группы Queen — новаторская по духу и форме, с глубоким философским контекстом Bohemian Rhapsody. В первом отделении концерта прозвучали такие композиции, как I Want to Break Free, I’m Going Slightly Mad. Причём для каждой песни подбирали особую аранжировку.

Seaside Rendezvous, например, была исполнена a capella. А в Love of My Life, которая прозвучала в абсолютно классической манере, каждый участник ансамбля получил возможность спеть своё соло. И наоборот, напором и экспрессией, мощной и слаженной игрой духовых, гитарными рифами и эмоциональным вокалом было отмечено исполнение Somebody to Love Me и Who Wants to Live Forever.

Во втором отделении концерта прозвучали в оригинальных версиях такие всемирно известные хиты, как The Show Must Go On, Radio Ga Ga, I Want to Break Free, We Are the Champions и Barcelona.

«Концерт прошёл при переполненном зале: после каждой песни зал взрывался аплодисментами. По многочисленным просьбам слушателей музыканты планируют повторить программу в декабре», — сообщила пресс-служба Новосибирской филармонии.

Напомним, в мае музыкальный баттл струнников и гитаристов прошёл в Новосибирской филармонии.

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