5 баллов
+25 °C
Курс ЦБ:
63,29
73,09

Приложения Google Play крадут деньги владельцев Android

 29 июня, 13:54
подходящие темы
Приложения Google Play крадут деньги владельцев Android
фото с сайта securingtomorrow.mcafee.com

Служба безопасности компании McAfee обнаружила около 15 заражённых приложений в официальном магазине Google Play.

Программы уведомляют пользователя об автоматическом обновлении, зачастую в фоновом режиме, но в действительности хакеры подписывают пользователя на платные услуги. Чтобы владелец смартфона ничего не заподозрил, хакеры используют WAP-биллинг, не требующий отправки SMS-сообщений от банка или других сервисов. Таким образом, человек не замечает пропажу средств, однако они утекают регулярно, уточняет телеканал «Звезда».

В официальном блоге компании заявили, что за созданием вирусных приложений стоит группировка хакеров AsiaHitGroup. Схема кражи работает за счёт встроенного вируса Sonvpay.C, использующего бесшумные оповещения, так что после установки приложение рассылает пользователям уведомление об обновлении, однако под соответствующей кнопкой замаскирована подписка на платные услуги.

Как рассказали в McAfee, основной целью хакеров являются жители Казахстана и Малайзии, однако сотрудники антивирусной программы считают, что не исключено случайное попадание на вирусную программу. По расчётам экспертов, злоумышленники планируют значительно расширить масштаб своих преступлений. Предположительно, им удалось выручить уже от 60 до 145 тысяч долларов.

Напомним, в апреле хакеры парализовали работу сайта «Гражданский патруль», который на тот момент занимался расследованием незаконной деятельности строительной компании.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29 июня, 09:20 • статья

Всё идёт по плану

Вторая часть нашего рассказа — о самых нужных приложениях в путешествии по просторам необъятной Новосибирской области. На этот раз делимся органайзерами и умными сервисами, которые незаменимы этим летом для любителей всё планировать заранее.
 5 июня, 15:25 • статья

Как измерить Новосибирск гигами

Корреспондент Сиб.фм вместе с новосибирскими блогерами Василиной и Дианой на время отказался от транспорта и отправился в пешую прогулку по Новосибирску, чтобы заново открыть его для себя.
 21.12.2017, 13:01 • короче

Короче: 4G

Как понять, поддерживает ли гаджет четвёртое поколение мобильной связи, и как на него перейти.
самое популярное
 21 июня, 10:22 • новость

Девушки с пышными формами эффектно станцевали на крыше высотки в Новосибирске

Девушки формата plus size исполнили откровенный танец на крыше высотки в Октябрьском районе Новосибирска; танцовщицы садились на шпагат и выполняли сложные трюки в туфлях на высоких каблуках.
 27 июня, 14:51 • новость

«Возьми её или 200 тысяч» — томский работодатель выпустил скандальное видео

Крупная томская компания в поисках 100 разработчиков выпускает одно спорное видео за другим — на этот раз девушка в бюстгальтере.
 28 июня, 14:13 • новость

Полтергейст в машине попал на камеру наблюдения в Новосибирске

Новосибирская программа «Безопасный дом» опубликовала видео, на котором неведомая сила разбивает стекло в пустой машине.
 26 июня, 11:55 • новость

Женщина ищет спасшего её дочку от смерти новосибирца с бородой

Мужчина спас трёхлетнюю девочку, которая едва не утонула в Оби — теперь мать ребёнка ищет его, чтобы поблагодарить и предложить стать крёстным её дочери.
 20 июня, 13:17 • новость

На жестокого воспитателя детского сада завели уголовное дело в Барнауле

Наказывать детей тёмной комнатой, швырять тех, кто не хочет спать, и применять физическую силу за непослушание — такие методы использовала воспитатель частного детского сада в Барнауле.
 25 июня, 10:19 • новость

Полные пакеты праздничного торта уносили новосибирцы с Дня города

125-метровый торт приготовили ко Дню города новосибирские повара — рассчитывали им накормить большую часть новосибирцев и гостей города, однако никто не учёл человеческой жадности.