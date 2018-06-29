Природный катаклизм обрушился на города Кузбасса и Алтая

Ураган и крупный град прошли в минувшие сутки, 28 июня, в Белово в Кемеровской области и в Бийске в Алтайском крае — жители публикуют в соцсетях пугающие фото последствий.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Бийска, в городе ранним утром бушевал штормовой ветер и шёл ливень с градом. О сильных повреждениях не сообщается, но жители жалуются на подтопление улиц.

«Ливневая канализация с трудом справлялась с потоками воды», — подтвердили в администрации Бийска.

В Белово также сообщают о сильном ливне. По данным очевидцев, в результате грозы здесь наблюдались перебои с подачей электроэнергии. При этом, согласно официальной информации, крупных отключений света не было.

В соцсетях обоих городов появились фотографии града размером с перепелиное яйцо. По словам интернет-пользователей, огромные осадки повредили огороды дачников. Бийчане также опубликовали фото затопленных улиц.

Напомним, в Барнауле во время урагана погиб крановщик, следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия.