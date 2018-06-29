5 баллов
+25 °C
Курс ЦБ:
63,29
73,09

Природный катаклизм обрушился на города Кузбасса и Алтая

 29 июня, 13:21
подходящие темы
Природный катаклизм обрушился на города Кузбасса и Алтая
фото из группы «Инцидент Бийск» в соцсети «ВКонтакте»

Ураган и крупный град прошли в минувшие сутки, 28 июня, в Белово в Кемеровской области и в Бийске в Алтайском крае — жители публикуют в соцсетях пугающие фото последствий.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Бийска, в городе ранним утром бушевал штормовой ветер и шёл ливень с градом. О сильных повреждениях не сообщается, но жители жалуются на подтопление улиц.

«Ливневая канализация с трудом справлялась с потоками воды», — подтвердили в администрации Бийска.

В Белово также сообщают о сильном ливне. По данным очевидцев, в результате грозы здесь наблюдались перебои с подачей электроэнергии. При этом, согласно официальной информации, крупных отключений света не было.

В соцсетях обоих городов появились фотографии града размером с перепелиное яйцо. По словам интернет-пользователей, огромные осадки повредили огороды дачников. Бийчане также опубликовали фото затопленных улиц.

Напомним, в Барнауле во время урагана погиб крановщик, следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 25 апреля, 16:30 • статья

Сибирь в огне

Ситуация с лесными пожарами в России обостряется: в Сибири площадь возгораний за сутки увеличилась вдвое. Анализ ситуации от Сиб.фм
 21 апреля, 10:53 • статья

Спасти пожарного Генина

Шокирующая хронология событий в «Зимней вишне»
 29 марта, 17:25 • статья

Алтай заливает

Алтайский край вновь оказался под ударом стихии. За развитием паводковой ситуации следит специальный корреспондент Сиб.фм в Барнауле.
самое популярное
 21 июня, 10:22 • новость

Девушки с пышными формами эффектно станцевали на крыше высотки в Новосибирске

Девушки формата plus size исполнили откровенный танец на крыше высотки в Октябрьском районе Новосибирска; танцовщицы садились на шпагат и выполняли сложные трюки в туфлях на высоких каблуках.
 27 июня, 14:51 • новость

«Возьми её или 200 тысяч» — томский работодатель выпустил скандальное видео

Крупная томская компания в поисках 100 разработчиков выпускает одно спорное видео за другим — на этот раз девушка в бюстгальтере.
 28 июня, 14:13 • новость

Полтергейст в машине попал на камеру наблюдения в Новосибирске

Новосибирская программа «Безопасный дом» опубликовала видео, на котором неведомая сила разбивает стекло в пустой машине.
 26 июня, 11:55 • новость

Женщина ищет спасшего её дочку от смерти новосибирца с бородой

Мужчина спас трёхлетнюю девочку, которая едва не утонула в Оби — теперь мать ребёнка ищет его, чтобы поблагодарить и предложить стать крёстным её дочери.
 20 июня, 13:17 • новость

На жестокого воспитателя детского сада завели уголовное дело в Барнауле

Наказывать детей тёмной комнатой, швырять тех, кто не хочет спать, и применять физическую силу за непослушание — такие методы использовала воспитатель частного детского сада в Барнауле.
 25 июня, 10:19 • новость

Полные пакеты праздничного торта уносили новосибирцы с Дня города

125-метровый торт приготовили ко Дню города новосибирские повара — рассчитывали им накормить большую часть новосибирцев и гостей города, однако никто не учёл человеческой жадности.