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Проблемой наркомании озаботились в крупных организациях в Новосибирске

 29 июня, 14:58
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Проблемой наркомании озаботились в крупных организациях в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Кадровиков и руководителей новосибирских предприятий будут обучать профилактике алкоголизма и наркомании на рабочем месте — первый семинар уже провели.

О том, как выявить употребляющих запрещённые вещества и не допустить распространения пагубных пристрастий в организации, представителям компаний рассказали врачи Новосибирского областного клинического наркодиспансера и специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

На обучение направили сотрудников кадровых служб, специалистов по охране труда и директоров 38 предприятий города. Среди них такие крупные организации, как ОАО «РЖД», Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» и ПАО «Новосибирский завод химконцентратов».

По данным статистики, сегодня большинство потребителей наркотиков в Новосибирске — взрослые трудоспособные люди.

«По итогам 2017 года на наркологическом учёте в Новосибирске состоит 3675 человек. Из них более 70 % — это лица в возрасте 20-39 лет, составляющие основу работающего населения города», — приводит цифры пресс-служба муниципалитета.

Напомним, в Новосибирской области стало меньше больных наркоманией.

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