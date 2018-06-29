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Смерть младенца в больнице расследуют в Красноярске

 29 июня, 15:58
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Смерть младенца в больнице расследуют в Красноярске
фото с сайта pixabay.com

Шестимесячный малыш умер от инфекции, которую не лечили в перинатальном центре.

По версии следствия, мальчик родился в декабре 2017 года и в связи с тяжёлым заболеванием был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По заявлению матери в марте этого года ребёнок был переведён в КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1».

В больнице врачи подтвердили поставленные ранее диагнозы, в том числе цитомегаловирусную инфекцию.

«Данное заболевание в перинатальном центре не лечили, в связи с чем оно перешло в прогрессирующую запущенную стадию и в последующем привело к смерти малыша», — сообщили в пресс-службе следственного комитета по Красноярскому краю.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей».

Напомним, в июне 10 детей с корью экстренно госпитализировали в Новосибирской области.

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