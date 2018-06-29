Новосибирские справедливороссы выступили против пенсионной реформы

В новосибирском Центре защиты прав граждан «Справедливая Россия» 29 июня, прошла пресс-конференция по вопросу повышения пенсионного возраста.

В мероприятии приняли участие депутаты-справедливороссы областного заксобрания, депутаты Совета депутатов Новосибирска, активисты и сторонники партии.

Лидер регионального отделения «Справедливой России» Анатолий Кубанов заявил, что партия предлагает принять запрет на повышение пенсионного возраста до 2030 года. Справедливороссы считают, что при расчётах пенсии должны учитывать два основных параметра: трудовой стаж и размер зарплаты, а вот обязательную накопительную часть пенсии предлагают отменить, дав людям возможность откладывать на старость самостоятельно, если, конечно, таковая у них есть.

При этом в материалах справедливороссов нет точных расчётов. Из-за чего непонятно, на какую пенсию и в какие годы могут рассчитывать нынешние и будущие пенсионеры.

Отметим, что Анатолий Кубанов будет участвовать в выборах губернатора Новосибирской области, которые состоятся 9 сентября. Решение о его выдвижении было принято на конференции регионального отделения партии 14 июня.

Участвовать в губернаторских выборах для Кубанова не впервой, за пост главы области он боролся в 2014 году. Тогда его соперниками были представитель «Единой России» Владимир Городецкий, набравший 64,97 % голосов избирателей, и кандидат от ЛДПР Дмитрий Савельев, получивший 18,82 %. Лидер справедливороссов показал на тех выборах самый скромный результат — 13,49 %.

Напомним, пятым кандидатом, подавшим документы в избирком для участия в выборах губернатора Новосибирской области, стал Андрей Травников.