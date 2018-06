Aviasales изучил направления, где местные жители выступают против приезжих отдыхающих.

Растущий туристический поток привёл к появлению термина «overtourism» — чрезмерное количество посетителей по отношению к местному населению. В этом году противостояние обострилось: путешественников штрафуют, встречают уже в аэропорту с плакатами «Отправляйтесь домой», а иногда не обслуживают.

По данным Euromonitor, в 2017 году количество туристических поездок составило 1,3 миллиарда. Из них половина пришлась всего на 100 городов. Перенасыщение вызвало волну протестов со стороны местных жителей. Поисковик дешёвых авиабилетов Aviasales изучил законодательные инициативы и составил список мест, где туристам не рады.

Так, например, в Венеции живут 633 тысячи человек, однако только в 2017 году город посетили 5,3 миллиарда путешественников. В результате муниципалитет ввёл штрафы до 500 евро за выброс мусора, купание в каналах и езду на велосипеде, а также установили турникеты на дорогах для регулировки движения. В скором времени собираются ещё и ограничить количество туристических лайнеров, заходящих в лагуну.

Также антитуристические акции не заканчиваются в Барселоне. В августе 2017 года группа неизвестных остановила двухэтажный автобус, пригрозила водителю ножом, прокричала «You are not welcome! Go home!» и скрылась. Власти начали регулировать поток отдыхающих ещё в 2015 году, когда сервисам краткосрочной аренды Airbnb и HomeAway предъявили штраф за неправильную рекламу, а после этого запретили строить гостиницы в центре города. Местные жители обеспокоены тем, что приезжие раздувают цены на жильё и еду, а вместе с тем растёт уровень преступности.

Третий город, где прошли массовые протесты, — это Амстердам. Причины абсолютно такие же — много людей, много шума, мусора, цены на всё растут, а коммунальные службы и полиция перегружены. В связи с этим запретили строить новые отели, а также увеличили туристический налог до 6 % за каждую ночь пребывания в гостинице. Таким образом, с каждых 100 евро за ночь в отеле придётся заплатить ещё 6 евро в качестве налога. Это один из самых высоких сборов в Европе. Плюс ко всему власти запретили алкоголь и наркотики в Квартале красных фонарей, а тургруппам от пяти человек запрещено смотреть на проституток, иначе гидам выписывают штраф от 190 до 950 евро.

Из-за овертуризма и связанных с ним проблем администрации ряда туристических городов также вынуждены принять меры. Так, власти Дубровника и Санторини ограничили количество посетителей до восьми тысяч в день. В Милане запретили селфи-палки, напитки в стеклянных бутылках и передвижные вагончики с едой в рамках борьбы с «антисоциальным поведением» и загрязнением города.

«В ответ на жалобы местных жителей Ибицы и Майорки власти повысили туристический налог в два раза с мая этого года. А филиппинский остров Боракай закрыли от туристов с конца апреля на шесть месяцев из-за загрязнения, и это, несмотря на то, что туризм в 2017 году принёс острову миллиард долларов. С целью сохранения исторических и природных объектов в 2017 году ограничили доступ на Мачу-Пикчу (билеты продают на полдня, и проход разрешён только с гидом) и ввели туристический налог в 30 долларов в Ботсване (где и так самые дорогие сафари-туры)», — сообщили эксперты Aviasales.

Несмотря на порой резкие действия местных жителей, безопасности путешественников ничего не угрожает, однако следует соблюдать разумные меры предосторожности:

Избегайте пиковых периодов. Столица Каталонии перегружена летом и, возможно, поездка в Барселону в начале сентября будет более разумным решением, чем отпуск в августе.

Изучите правила пользования сервисами краткосрочной аренды, в некоторых городах они действительно под запретом, и не стоит испытывать судьбу. Одна жалоба соседей может привести к появлению полиции, так что иногда отели — это не самый плохой вариант.

С уважением относитесь к традициям. Изучите, как всё устроено в городе, освойте пару фраз на местном языке, чтобы начать разговор, это всегда располагает.

И, в конце концов, рассмотрите альтернативные варианты. В Нидерландах, кроме Амстердама, так же есть интересные города — Роттердам и Гаага, где отели в два раза выгоднее. Покататься по рекам и каналам можно не только в Венеции, но и в Петербурге, и в Бангкоке, и даже в португальском городке Авейру, где всё ещё рады туристам.

