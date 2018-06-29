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За истязательства над падчерицей красноярец отправится под суд

 29 июня, 16:18
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За истязательства над падчерицей красноярец отправится под суд
фото с сайта следственного комитета Красноярского края

В Красноярске мужчина жестоко избил четырёхлетнюю девочку шнуром и ремнём, а её родная мать покрывала сожителя и лечила ребёнка дома.

В период с 12 по 13 апреля 20-летний мужчина избивал шнуром от зарядного устройства и ремнём от брюк четырёхлетнюю падчерицу, причинив ей множественные ушибы и травмы. Мать девочки, которая жила с ним около двух месяцев, не хотела предавать огласке случившееся и пыталась вылечить ребёнка в домашних условиях.

К счастью, знакомый семьи увидел избитую девочку и обратился в полицию. На данный момент подозреваемый арестован, ему предъявили обвинение по статье «Истязание малолетнего».

«Органы следствия направили представление в подразделение по делам несовершеннолетних ГУВД по городу Красноярску об устранении недостатков в работе сотрудников, осуществляющих контроль и надзор за несовершеннолетними. Следователь направил в суд ходатайство о лишении матери девочки родительских прав. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщила пресс-служба следственного комитета по Красноярскому краю.

Напомним, в апреле на жителя Красноярска завели дело за жестокое избиение четырёхлетней падчерицы.

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