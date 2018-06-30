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Из-за аварии 30 тысяч жителей Новосибирской области остались без света

 30 июня, 14:45
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Из-за аварии 30 тысяч жителей Новосибирской области остались без света
фото из архива sib.fm

Авария на подстанциях стала причиной массового отключения электричества в 40 населённых пунктах области.

Как сообщает региональное Минэнерго, защитное отключение на высоковольтных линиях произошло днём 29 июня, их автоматическое повторное включение не удалось.

В результате электроснабжение исчезло в 40 населенных пунктах Искитимского и Черепановского районов, где в совокупности проживают порядка 33,5 тысяч человек. Обесточенными оказались подстанции «Евсино», «Гранит», «Дорогино», «НовоЧерепановская», «Черепаново тяговая», «Пушная» и «Весна».

Вернуть электричество в некоторые дома удалось уже спустя 20 минут после происшествия, специалисты продолжили аварийно-восстановительные работы

Напомним, что 19 июня гроза оставила без электричества жителей 48 населённых пунктов НСО.

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